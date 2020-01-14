Рост количества вовлеченных в ГТО граждан РФ в 2019 году составил 121%

ТАСС, 14 января. Прирост граждан РФ, зарегистрированных на интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 2019 году составил 121% по сравнению с прошлым годом. Об этом на итоговой коллегии Министерства спорта Татарстана сообщил генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" - Федеральный оператор комплекса ГТО Азат Кадыров.

Заседание коллегии состоялось во вторник в Казани. В мероприятии также приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В своем докладе Кадыров также отметил, что общее количество зарегистрированных граждан за весь период внедрения комплекса составило 12,3 миллиона человек, из них 7,57 миллиона приняли участие в выполнении нормативов, а 3,3 миллиона показали результаты, соответствующие знакам отличия ГТО.

В следующем году, по словам Кадырова, перед комплексом поставлена задача по планомерному увеличению количества граждан, готовых к сдаче нормативов ГТО.