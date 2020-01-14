ЦСКА победил "Реал" и прервал 13-матчевую победную серию испанцев в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский ЦСКА обыграл дома испанский "Реал" со счетом 60:55 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 8517 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, набравший 19 очков. У "Реала" больше всех очков набрал Трей Томпкинс (14).

Армейцы в третий раз подряд победили дома "Реал" в Евролиге. "Реал" прервал 13-матчевую победную серию в Евролиге, последний раз испанцы проигрывали 30 октября в гостевом матче против немецкой "Баварии" (86:95). В составе российского клуба впервые появился на площадке кубинец Ховард Сент-Рос, который перешел на прошлой неделе из греческого АЕК. В дебютном матче форвард набрал четыре очка.

В турнирной таблице ЦСКА идет четвертым с 13 победами в 19 матчах. "Реал" занимает второе место, проиграв три встречи после 19 туров.

В следующем матче ЦСКА 17 января примет испанскую "Басконию", "Реал" сыграет в четверг в гостях с подмосковными "Химками".