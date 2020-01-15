{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

Россиянин отличился 11-й раз в сезоне

ТАСС, 15 января. "Даллас" победил "Колорадо" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей одну из шайб забросил российский нападающий Денис Гурьянов (30-я минута). Также за "Даллас" отличились Джейсон Дикинсон (55) и Эса Линделл (62). В составе "Колорадо" отличились российский защитник Никита Задоров (10) и Габриэль Ландескуг (16).

Гурьянов забросил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету шесть голевых передач. Задоров отличился второй раз в сезоне, всего на его счету 6 очков (2 шайбы + 4 передачи).

"Даллас" занимает второе место в Западной конференции, набрав 58 очков после 46 матчей. "Колорадо" идет четвертым с 56 очками в 46 играх. В следующем матче 17 января "Даллас" дома сыграет с "Баффало", "Колорадо" в этот же день примет "Сан-Хосе".

В другом мачте дня "Аризона" дома обыграла "Сан-Хосе" со счетом 6:3. В составе победителей по две шайбы забросили Тэйлор Холл и Фил Кессел.

Реклама на ТАСС
НБА
"Клипперс" победили "Кливленд" в матче НБА. Леонард набрал 43 очка
Встреча завершилась со счетом 128:103
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС