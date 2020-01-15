Шайба Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

ТАСС, 15 января. "Даллас" победил "Колорадо" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей одну из шайб забросил российский нападающий Денис Гурьянов (30-я минута). Также за "Даллас" отличились Джейсон Дикинсон (55) и Эса Линделл (62). В составе "Колорадо" отличились российский защитник Никита Задоров (10) и Габриэль Ландескуг (16).

Гурьянов забросил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету шесть голевых передач. Задоров отличился второй раз в сезоне, всего на его счету 6 очков (2 шайбы + 4 передачи).

"Даллас" занимает второе место в Западной конференции, набрав 58 очков после 46 матчей. "Колорадо" идет четвертым с 56 очками в 46 играх. В следующем матче 17 января "Даллас" дома сыграет с "Баффало", "Колорадо" в этот же день примет "Сан-Хосе".

В другом мачте дня "Аризона" дома обыграла "Сан-Хосе" со счетом 6:3. В составе победителей по две шайбы забросили Тэйлор Холл и Фил Кессел.