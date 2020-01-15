СМИ: бывший футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Тоттенхэм"

ТАСС, 15 января. Нападающий португальского футбольного клуба "Порту" Зе Луиш может перейти в английский "Тоттенхэм". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на португальский телеканал Sic Noticias.

По данным источника, "Тоттенхэм" ведет переговоры об аренде 28-летнего нападающего из Кабо-Верде с опцией дальнейшего выкупа. В нынешнем сезоне в составе "Порту" Зе Луиш провел 20 матчей в разных турнирах и забил восемь мячей. По данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет €10 млн.

В португальский клуб Зе Луиш перешел в июле 2019 года из московского "Спартака", за который играл с лета 2015 года. В общей сложности за российскую команду нападающий провел 109 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 23 голевые передачи. Ранее Зе Луиш выступал за португальские "Жил Висенте" и "Брагу", а также венгерский футбольный клуб "МОЛ Фехевар".

В составе "Спартака" Зе Луиш стал чемпионом России (сезон-2016/17), бронзовым призером национального первенства (2017/18) и обладателем Суперкубка России (2017).

"Порту" занимает второе место в чемпионате Португалии, набрав 41 очко после 16 туров. "Тоттенхэм" находится на восьмой позиции в английском чемпионате - 30 очков после 22 матчей.