Мадридский "Реал" отправил футболиста Лунина в аренду в "Реал Овьедо"

ТАСС, 15 января. Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в "Реал Овьедо" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня. Первую половину нынешнего сезона 20-летний Лунин провел в "Вальядолиде", где также находился в аренде. Он принял участие в двух матчах Кубка Испании, в которых пропустил одни гол.

Лунин перешел в мадридский "Реал" из украинской "Зари" в июле 2018 года. Испанский клуб заплатил за вратаря €8,5 млн. После этого он был отправлен в аренду в испанский "Леганес". В составе молодежной сборной Украины Лунин стал чемпионом мира в 2019 году и был признан лучшим вратарем турнира. За основную сборную Украины он провел пять матчей.

"Реал Овьедо" занимает 17-е место во втором дивизионе чемпионата Испании, набрав 23 очка в 22 матчах.