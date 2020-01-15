Российский конькобежец Сергеев выиграл золото в смешанной команде на юношеской Олимпиаде

ЛОЗАННА /Швейцария/, 15 января. /ТАСС/. Команда, за которую выступает российский конькобежец Александр Сергеев, завоевала золотые медали в финале спринтерских соревнований на юношеских Олимпийских играх, проходящих в швейцарской Лозанне.

В состав победившей команды также вошли японка Юкино Йосида, финка Сини Сиро и австриец Игнас Гшвентнер. Обладатели золотых медалей опередили ближайших преследователей на 1,82 секунды.

В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.