Молодежная сборная России по футболу сыграет с венграми и североирландцами на сборе

ТАСС, 15 января. Молодежная сборная России по футболу сыграет с командами Северной Ирландии и Венгрии в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье, который пройдет 23-31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Россияне сыграют с североирландцами 26 марта, с венграми - 30 марта. Тренировочный сбор будет посвящен подготовке к отборочным играм молодежного чемпионата Европы 2021 года.

"Сборная Северной Ирландии уже давно известна как крепкая, атлетичная и боевая команда, - сказал старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. - Такой соперник нам очень нужен, так как осенние матчи у нас все будут тяжелыми, важными и решающими. Сборная Венгрии - хозяева финального этапа, нам очень важно уже сейчас окунуться в те скорости и в тот накал напряженности игр, которые нам предстоят осенью в рамках отборочных встреч чемпионата Европы".

После шести игр отборочного раунда молодежного чемпионата Европы сборная России возглавляет пятую группу, набрав 14 очков. На втором месте находятся польские футболисты (10 очков после пяти матчей), на третьем - сборная Болгарии (восемь очков после пяти матчей), на четвертом - сборная Сербии (семь очков после шести матчей), на пятом - сборная Эстонии (три очка после пяти матчей), замыкают таблицу футболисты из Латвии (два очка после пяти матчей).

В следующем матче отборочного турнира россияне 4 сентября дома сыграют с болгарами. 8 сентября подопечные Галактионова в гостях встретятся с поляками.