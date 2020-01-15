Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

ТАСС, 15 января. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала первой в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Спортсменка преодолела 7,5 км за 18 минут 55,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+29,7; 0 промахов), третье место у итальянки Доротеи Вирер (+36,8; 0).

Лучшей среди россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место (+1.54,1; 0), Екатерина Юрлова-Перхт заняла 37-е место (+1.56,0; 0), Кристина Резцова - 42-е (+2.00,3; 1), Ирина Старых - 60-е (+2.27,2; 2), Светлана Миронова - 77-е (+3.00,3; 3).

В общем зачете Кубка мира на первое место вышла Экхофф, в ее активе 441 очко. Второй идет Вирер (438), третьей - француженка Жюли Симон (321). Миронова идет 15-й (206), Юрлова-Перхт - 22-й (149), Куклина - 31-й (129), Резцова - 47-й (45), Тамара Воронина - 49-й (44), Анастасия Поршнева - 71-й (12).

Этап Кубка мира в Рупольдинге продолжится в четверг мужской спринтерской гонкой.