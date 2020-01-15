Волейболист Мусэрский не принял участия в январских сборах национальной команды

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Волейболист японского клуба "Сантори Санбёрдз" Дмитрий Мусэрский не принял участие в краткосрочных сборах команды, которые прошли 13-14 января в подмосковном Новогорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Также на сборе не было еще одного игрока сборной России, выступающего в зарубежном клубе, - Сергея Гранкина, представляющего "Берлин".

Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко сообщил ТАСС, что на сборах в январе будет определяться расширенный состав команды с прицелом на Олимпийские игры.

Полностью состав на сборах выглядел следующим образом: связующие - Константин Абаев, Александр Бутько, Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Павел Панков; диагональные - Никита Алексеев, Максим Жигалов, Максим М. Михайлов, Виктор Полетаев; блокирующие - Илья Власов, Артем Вольвич, Алексей Кононов, Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик, Инал Тавасиев, Игорь Филиппов, Иван Яковлев; доигровщики - Юрий Бережко, Денис Богдан, Дмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных, Сергей Савин, Антон Семышев, Кирилл Урсов; либеро - Евгений Андреев, Евгений Баранов, Валентин Голубев, Сергей Мелкозеров.

31-летний Мусэрский является олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом Европы 2013 года, обладателем Кубка мира - 2011, двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013) и победителем Лиги наций (2018).

Мужская и женская сборные России завоевали право на участие в Играх 2020 года по итогам квалификационного турнира, который прошел в августе. В активе мужской российской команды одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр, на Играх 2016 года россияне стали четвертыми.