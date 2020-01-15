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Футбол в России

"Ростов" расторг контракт с польским футболистом Вилюшем

В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в двух матчах Олимп - Кубка России
Мацей Вилюш Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мацей Вилюш
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" объявил о расторжении контракта с польским защитником Мацеем Вилюшем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта. Мы благодарим Вилюша за время, проведенное в футбольном клубе "Ростов". Желаем удачи на поле и в жизни", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне 31-летний игрок принял участие в двух матчах Олимп - Кубка России.

Вилюш перешел в российский клуб в июне 2017 года. Всего на его счету 46 матчей за "Ростов", в которых он забил один мяч. Также игрок выступал за голландские "Спарту" и "Розендал", польские "Ключборк", "Белхатув", "Лех" и "Корону".

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