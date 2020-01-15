Клуб НХЛ "Вегас" отправил в отставку главного тренера Галлана

ТАСС, 15 января. Жерар Галлан покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Новым главным тренером команды станет бывший наставник "Сан-Хосе" Питер де Бур, он был отправлен в отставку 11 декабря 2019 года.

Галлан возглавил "Вегас" в апреле 2017 года, став первым тренером в истории новообразованной команды. Под его руководством команда в первом для себя сезоне в НХЛ дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила "Вашингтону". Галлан дважды выбирался тренером команд на матч звезд, был назначен наставником сборной дивизиона и на грядущий звездный уик-энд. По итогам сезона-2017/18 он был назван лучшим тренером лиги.

"Вегас" в текущем сезоне занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 39 матчах 54 очка. Команда потерпела поражение в четырех последних матчах.

Де Бур в качестве главного тренера дважды выводил команды в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2011/12 "Нью-Джерси" под его руководством уступил "Лос-Анджелесу", а в сезоне-2015/16 "Сан-Хосе", который он возглавил в 2015 году, уступил в решающей серии "Питтсбургу".