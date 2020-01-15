Футболист "Краснодара" Намли перешел в аренду в клуб MLS "Колорадо"

ТАСС, 15 января. "Краснодар" достиг соглашения о переходе датского полузащитника Юнеса Намли на правах аренды в американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Колорадо". Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

25-летний футболист проведет в аренде следующие два сезона, срок аренды истекает в декабре 2021 года.

Намли перешел в "Краснодар" летом 2019 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Намли не провел ни одной полной встречи за российскую команду. Также он выступал за датский "Гладсаксе", голландские "Херенвен" и "Зволле".

В таблице чемпионата России "Краснодар" после 19 туров занимает второе место, набрав 35 очков. "Колорадо" по итогам прошлого сезона не сумел выйти в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате MLS девятое место в таблице Западной конференции.