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Футбол в России

Футболист "Краснодара" Намли перешел в аренду в клуб MLS "Колорадо"

Срок соглашения рассчитан до декабря 2021 года
Юнес Намли (справа) EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU
Описание
Юнес Намли (справа)
© EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 15 января. "Краснодар" достиг соглашения о переходе датского полузащитника Юнеса Намли на правах аренды в американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Колорадо". Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

25-летний футболист проведет в аренде следующие два сезона, срок аренды истекает в декабре 2021 года.

Намли перешел в "Краснодар" летом 2019 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Намли не провел ни одной полной встречи за российскую команду. Также он выступал за датский "Гладсаксе", голландские "Херенвен" и "Зволле".

В таблице чемпионата России "Краснодар" после 19 туров занимает второе место, набрав 35 очков. "Колорадо" по итогам прошлого сезона не сумел выйти в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате MLS девятое место в таблице Западной конференции.

Теги
Российский футбол
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