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ЧЕ-2020 по гандболу

Стали известны все участники основного раунда чемпионата Европы по гандболу

Россияне ранее лишились шансов на выход в следующий этап

ТАСС, 15 января. Сборная Венгрии со счетом 24:18 обыграла команду Исландии в третьем матче группы Е предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в шведском Мальмё.

На предварительном этапе выступали 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал.

В группе Е также выступают сборные России и Дании, которые проведут матч между собой позднее в среду. Россияне после поражения от команды Исландии 13 января (18:24) лишились шансов выйти в основной раунд турнира, а также выступить на Олимпийских играх 2020 года. В турнирной таблице группы первое место заняла венгерская команда, набравшая пять очков, на второй строчке расположилась команда Исландии (4), третье место у датчан (1, после двух матчей), российская команда замыкает таблицу (0, после двух матчей).

Таким образом, в первой группе на основном этапе сыграют сборные Австрии, Белоруссии, Германии, Испании, Хорватии и Чехии. Во второй группе выступят венгры, исландцы, норвежцы, словенцы, португальцы и шведы. Матчи основного раунда пройдут 16-22 января.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля. Чемпионат Европы завершится 26 января.

Теги
ЧЕ-2020 по гандболу
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