Российские керлингисты победили англичан в матче отборочного турнира чемпионата мира

ТАСС, 15 января. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Англии в третьем матче группового раунда квалификационного турнира чемпионата мира 2020 года. Отборочные соревнования проходят в городе Лохья (Финляндия).

Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу российской сборной. Ранее в среду россияне потерпели поражение от сборной Китая (5:7). В составе россиян выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

В рамках квалификационного этапа соперниками сборной России также являются команды Китая, Мексики, Польши, Финляндии, Чехии и Японии. В четверг россияне сыграют с мексиканцами. В других встречах во вторник сборная Финляндии победила команду Мексики (13:0), сборная Японии переиграла чехов (10:3), позднее в среду завершится матч между сборными Китая и Польши. После четырех матчей россияне вместе со сборными Финляндии и Японии имеют по три победы и одному поражению, уступая в таблице только команде Польши (три победы в трех играх).

Команды, занявшие первые два места по итогам кругового турнира, выйдут в раунд плей-офф, где в очном противостоянии разыграют первую путевку на чемпионат мира. Проигравшая в этом матче сборная встретится с командой, которая заняла третье место на предварительном этапе, в их игре определится второй участник мирового первенства.

Квалификационный турнир в Финляндии завершится 18 января. Чемпионат мира 2020 года среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.

Женская сборная России квалифицировалась на чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Канаде с 14 по 22 марта. По итогам чемпионата Европы 2019 года команда заняла четвертое место.