{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингисты победили англичан в матче отборочного турнира чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 10:3

ТАСС, 15 января. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Англии в третьем матче группового раунда квалификационного турнира чемпионата мира 2020 года. Отборочные соревнования проходят в городе Лохья (Финляндия).

Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу российской сборной. Ранее в среду россияне потерпели поражение от сборной Китая (5:7). В составе россиян выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

В рамках квалификационного этапа соперниками сборной России также являются команды Китая, Мексики, Польши, Финляндии, Чехии и Японии. В четверг россияне сыграют с мексиканцами. В других встречах во вторник сборная Финляндии победила команду Мексики (13:0), сборная Японии переиграла чехов (10:3), позднее в среду завершится матч между сборными Китая и Польши. После четырех матчей россияне вместе со сборными Финляндии и Японии имеют по три победы и одному поражению, уступая в таблице только команде Польши (три победы в трех играх).

Команды, занявшие первые два места по итогам кругового турнира, выйдут в раунд плей-офф, где в очном противостоянии разыграют первую путевку на чемпионат мира. Проигравшая в этом матче сборная встретится с командой, которая заняла третье место на предварительном этапе, в их игре определится второй участник мирового первенства.

Квалификационный турнир в Финляндии завершится 18 января. Чемпионат мира 2020 года среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.

Женская сборная России квалифицировалась на чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Канаде с 14 по 22 марта. По итогам чемпионата Европы 2019 года команда заняла четвертое место.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ЧЕ-2020 по гандболу
Стали известны все участники основного раунда чемпионата Европы по гандболу
Россияне ранее лишились шансов на выход в следующий этап
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС