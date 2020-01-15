Вторая часть матча за звание чемпионки мира по шахматам стартует во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Продолжение встречи за женскую шахматную корону стартует в четверг во Владивостоке, на острове Русский. После шести партий, прошедших в Шанхае (Китай), счет между действующей обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной равный - 3:3.

Российская часть матча за корону пройдет с 16 по 24 января. Участницы прибыли во Владивосток в понедельник. Местом проведения матча выбран кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Шахматистки будут играть на сцене "Синего зала", который вмещает одну тысячу зрителей.

По словам президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, Владивосток полностью готов к матчу. "Город готов, остров Русский ждет шахматисток и зрителей. Это крупнейшее спортивное соревнование, которое пройдет в регионе, интерес к матчу высокий. Всех ждем и надеемся на нашу спортсменку", - сказал Филатов.

Особый интерес со стороны России и Китая

В среду прошла церемония открытия второй части матча. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отметил повышенный интерес со стороны Китая и России.

"Шахматы являются очень популярным спорт во всем мире, но особенный интерес к нему есть в Китае и России. Это событие даст дополнительную значимость Владивостоку, острову Русскому и ДВФУ во всем мире. Мы хотели бы создать комфортные условия для участниц, чтобы они показали лучшие результаты за шахматной доской", - сказал Дворкович.

Призовой фонд составляет €500 тыс. Действующая чемпионка мира Цзюнь Вэйцзюнь призналась, что очень рада играть вторую часть матча в России. "Я очень рада играть в России, мне очень нравится гостеприимство, постараюсь показать максимум. Думаю, что первая часть встречи проходила плотно, у нас были очень интересные партии, продолжение будет таким же", - сказала спортсменка ТАСС.

Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год). В 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Горячкина уже была однажды участником соревнований в ДВФУ. В 2014 году она принимала выступала на чемпионате России среди женщин и заняла пятое место. Цзюй Вэньцзюнь в мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира, который проходил в Шанхае и Чунцине, обыграла соотечественницу Тань Чжунъи, а в ноябре того же года в Ханты-Мансийске стала чемпионкой мира по нокаут-системе. Спортсменка является двукратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018), двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017, 2018) и двукратной победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011).