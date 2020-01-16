Макгрегор подтвердил готовность выйти на замену в бою Нурмагомедов - Фергюсон

ТАСС, 16 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что готов выйти на замену в поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, если кто-то из соперников не сможет выступить. Об этом Макгрегор заявил на пресс-конференции.

Предстоящая попытка организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым, который должен состояться 19 апреля, станет пятой в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Впервые соперники должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.

"Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что это не произойдет вновь. Я настроен на мое возвращение в субботу. Если все будет в порядке, я выиграю, то готов буду выйти на замену", - сказал Макгрегор.

В ночь на воскресенье по московскому времени ирландец встретится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Для Макгрегора этот бой станет первым после проигранного осенью 2018 года поединка против Нурмагомедова. Всего 31-летний ирландец провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).