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Australian Open

Вихлянцева вышла в полуфинал квалификации Australian Open

Россиянка победила украинку Марту Костюк
Наталья Вихлянцева EPA-EFE/ANTHONY ANEX
Описание
Наталья Вихлянцева
© EPA-EFE/ANTHONY ANEX

ТАСС, 16 января. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева победила украинку Марту Костюк в четвертьфинальном матче квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд женкой части соревнований составит $22,7 млн.

22-летняя россиянка победила со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Спортсменки впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале квалификации Вихлянцева встретится с 28-летней болгарской теннисисткой Изабеллой Шиниковой. Предстоящая соперница в первом раунде взяла верх над полячкой Майей Хвалиньской со счетом 6:0, 7:5. Лучшим результатом Вихлянцевой на Открытом чемпионате Австралии является выход во второй круг основной сетки (2017, 2019).

Турнир пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.

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