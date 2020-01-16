Вихлянцева вышла в полуфинал квалификации Australian Open

ТАСС, 16 января. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева победила украинку Марту Костюк в четвертьфинальном матче квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд женкой части соревнований составит $22,7 млн.

22-летняя россиянка победила со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Спортсменки впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале квалификации Вихлянцева встретится с 28-летней болгарской теннисисткой Изабеллой Шиниковой. Предстоящая соперница в первом раунде взяла верх над полячкой Майей Хвалиньской со счетом 6:0, 7:5. Лучшим результатом Вихлянцевой на Открытом чемпионате Австралии является выход во второй круг основной сетки (2017, 2019).

Турнир пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.