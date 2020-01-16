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НХЛ

Передача Ковальчука не спасла "Монреаль" от поражения в матче НХЛ против "Чикаго"

Встреча завершилась со счетом 1:4
Илья Ковальчук AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 16 января. "Чикаго" на выезде победил "Монреаль" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук сделал результативную передачу.

В составе победителей шайбы забросили Зак Смит (6-я и 9-я минуты), Алекс Дебринкэт (32) и Дрэйк Каджула (52). У "Монреаля" отличился Филлип Дано (21), в эпизоде с голом которого результативную передачу на свой счет записал 36-летний Ковальчук.

Теперь на счету Ковальчука 14 (4 шайбы + 10 передач) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин 3 января подписал контракт с командой до конца сезона. Предыдущим клубом форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре руководство выставило Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента.

"Монреаль" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 47 очками в 48 матчах. "Чикаго" поднялся на 10-ю строчку на Западе, набрав 50 очков после 48 встреч.

В другом матче игрового дня "Филадельфия" на выезде победила в овертайме "Сент-Луис" со счетом 4:3. После пяти встреч без набранных очков результативной передачей отметился российский защитник гостей Иван Проворов. Теперь в активе хоккеиста 25 (9+16) баллов.

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