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Летние олимпийские виды спорта

Суд постановил закрыть олимпийские объекты в Рио-де-Жанейро

Государственную структуру, которой было вверено управление олимпийским наследием, упразднили в июле 2019 года
Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро AP Photo/Silvia Izquierdo
Описание
Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро
© AP Photo/Silvia Izquierdo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Объекты спортивной инфраструктуры, доставшиеся бразильскому Рио-де-Жанейро в наследие после Олимпиады 2016 года, должны быть закрыты не позднее чем через двое суток. Соответствующее решение вынес в среду суд, сообщает портал G1.

Своим вердиктом федеральный судья Эужениу Араужу поддержал ходатайство прокуратуры о запрете на дальнейшее использование спортивных объектов, которые, согласно доводам контрольно-надзорного органа, не имеют соответствующих сертификатов безопасности. Помимо этого, в ведомстве напомнили, что государственную структуру, которой было вверено управление олимпийским наследием, упразднили в июле 2019 года решением федеральной исполнительной власти, что привело к запустению объектов и к краже оборудования и электрических кабелей.

Олимпийский парк Рио-де-Жанейро часто становится площадкой для проведения массовых культурных мероприятий. В частности, здесь проходит один из крупнейших в регионе музыкальных фестивалей Rock in Rio ("Рок в Рио"), куда съезжаются меломаны со всего мира. В прошлом году, по оценкам организаторов, его посетили порядка 700 тыс. человек, более половины из которых составляют туристы.

По мнению суда, проведение на таком объекте массовых мероприятий с участием многотысячной публики чревато трагедией. Городские власти намереваются обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

Летние Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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