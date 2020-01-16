Россиянин Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Аделаиде

ТАСС, 16 января. Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Дэна Эванса в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде. Призовой фонд соревнований составляет $610 тыс.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась победой россиянина, посеянного на турнире под третьим номером, со счетом 6:4, 3:6, 6:3. В полуфинале Рублев сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом Болтом и канадцем Феликосм Альяссимом-Оже (второй номер посева).

Турнир ATP в Аделаиде проводится впервые. Он заменяет соревнования, которые проходили в Сиднее с 1885 года. Турнир завершится 18 января.