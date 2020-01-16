"Орландо" прервал девятиматчевую победную серию "Лейкерс" в НБА

ТАСС, 16 января. "Орландо" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 119:118 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Лейкерс" Куинн Кук, в его активе 22 очка. Его партнер по команде форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл - 19 очков, 19 результативных передач. В составе "Орландо" больше всех очков набрали форвард Аарон Гордон и защитник Маркелл Фульц - по 21.

"Лейкерс" перед этим матчем одержали девять побед подряд, предыдущее поражение команда потерпела 26 декабря от "Лос-Анджелес Клипперс" (106:111).

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" продолжают занимать первое место, одержав 33 победы в 41 матче, "Орландо" на Востоке с 20 победами и 21 поражением идет седьмым.

В следующем матче "Лейкерс" 19 января в гостях сыграют с "Хьюстоном", "Орландо" 17 января на выезде встретится с "Клипперс".

Результаты других матчей игрового дня: