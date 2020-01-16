"Орландо" прервал девятиматчевую победную серию "Лейкерс" в НБА

ТАСС, 16 января. "Орландо" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 119:118 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник "Лейкерс" Куинн Кук, в его активе 22 очка. Его партнер по команде форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл - 19 очков, 19 результативных передач. В составе "Орландо" больше всех очков набрали форвард Аарон Гордон и защитник Маркелл Фульц - по 21.
"Лейкерс" перед этим матчем одержали девять побед подряд, предыдущее поражение команда потерпела 26 декабря от "Лос-Анджелес Клипперс" (106:111).
В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" продолжают занимать первое место, одержав 33 победы в 41 матче, "Орландо" на Востоке с 20 победами и 21 поражением идет седьмым.
В следующем матче "Лейкерс" 19 января в гостях сыграют с "Хьюстоном", "Орландо" 17 января на выезде встретится с "Клипперс".
Результаты других матчей игрового дня:
- "Бостон" - "Детройт" - 103:116;
- "Филадельфия" - "Бруклин" - 117:106;
- "Майами" - "Сан-Антонио" - 106:100;
- "Миннесота" - "Индиана" - 99:104;
- "Оклахома" - "Торонто" - 121:130;
- "Чикаго" - "Вашингтон" - 115:106;
- "Денвер" - "Шарлотт" - 100:86;
- "Хьюстон" - "Портленд" - 107:117;
- "Сакраменто" - "Даллас" - 123:127.