Российский конькобежец Таран завоевал бронзовую медаль в масс-старте на юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 16 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Таран стал бронзовым призером в масс-старте на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.
Золото завоевал японец Мотонага Арито, серебряную медаль выиграл колумбиец Диего Амайа Мартинес. Россиянин Александр Сергеев стал 13-м.
На данный момент российские спортсмены на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завоевали 16 наград - пять золотых, восемь серебряных и три бронзовые. Россияне лидируют в медальном зачете. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-1-1).
Игры в Швейцарии завершатся 22 января.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|5
|8
|3
|16
|2
|Швейцария
|5
|5
|3
|13
|3
|Япония
|4
|1
|1
|6
|4
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|5
|Франция
|2
|3
|4
|9