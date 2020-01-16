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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Российский конькобежец Таран завоевал бронзовую медаль в масс-старте на юношеских ОИ

Победил японец Мотонага Арито

ЛОЗАННА /Швейцария/, 16 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Таран стал бронзовым призером в масс-старте на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Золото завоевал японец Мотонага Арито, серебряную медаль выиграл колумбиец Диего Амайа Мартинес. Россиянин Александр Сергеев стал 13-м.

На данный момент российские спортсмены на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завоевали 16 наград - пять золотых, восемь серебряных и три бронзовые. Россияне лидируют в медальном зачете. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-1-1).

Игры в Швейцарии завершатся 22 января.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия58316
2Швейцария55313
3Япония4116
4Швеция3025
5Франция2349

 

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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