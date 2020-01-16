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КХЛ

ЦСКА разгромил "Сочи" и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1
Хоккеисты ЦСКА Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду переиграл "Сочи" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Толчинский (3-я минута), Антон Слепышев (41, 50), Константин Окулов (48, 57) и Никита Нестеров (51). У "Сочи" отличился Давид Рундблад (59).

Благодаря победе над "Сочи" ЦСКА стал первой командой текущего сезона, оформившей выход в плей-офф. Команда является действующим обладателем Кубка Гагарина.

ЦСКА в третий раз в сезоне переиграл "Сочи", ранее армейцы оказывались сильнее со счетом 2:0 и 7:1. Команды встретились в 21-й раз в матчах КХЛ, на счету сочинцев одна победа, которая была одержана в гостях 4 января 2016 года (2:1), армейцы выиграли 17 матчей в основное время и три - в серии буллитов.

Армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, в активе клуба 74 очка в 49 играх. "Сочи" располагается на девятом месте в Западной конференции (46 очков в 49 матчах).

В следующем матче ЦСКА примет петербургский СКА 21 января, "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с рижским "Динамо". 18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

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