"Химки" обыграли мадридский "Реал" и прервали четырехматчевую серию поражений в Евролиге

МЫТИЩИ /Московская область/, 16 января. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" дома обыграли испанский "Реал" со счетом 102:94 в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 4711 зрителей.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 21 очко (в его активе дабл-дабл, он сделал 13 результативных передач). У "Реала" больше всего очков набрал Джордан Мики (20), летом баскетболист перешел в "Реал" из "Химок".

В турнирной таблице "Химки" занимают 10-е место, команда одержала девятую победу при 11 поражениях. Команда прервала четырехматчевую серию поражений. "Реал" располагается на втором месте (15 побед и пять поражений).

"Химки" на выезде сыграют с испанском "Басконией" в 21-м туре, матч пройдет 23 января, "Реал" примет лидера - турецкий "Анадолу Эфес" - 24 января.