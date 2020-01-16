СКА победил дома "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 16 января. Петербургский СКА со счетом 4:1 победил дома хельсинкский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У СКА шайбы забросили Василий Токранов (24-я минута), Владимир Ткачев (26, 38) и Евгений Кетов (58). В составе "Йокерита" отличился Петри Контиола (44).

Впервые за 12 матчей не сумел отличиться форвард "Йокерита" Никлас Енсен, набравший в прошлых 11 встречах 17 очков (10 шайб + 7 передач). В текущем сезоне СКА на своей площадке победил финский клуб со счет 3:2, а в гостях потерпел крупнейшее поражение в своей истории (0:6). "Йокерит" не обыгрывал СКА в Санкт-Петербурге с 19 января 2017 года (5:3), победная серия петербуржцев в официальных домашних встречах против финского клуба насчитывает шесть матчей.

СКА победил в третьем матче подряд и с 69 очками в 49 матчах занимает второе место в таблице Западной конференции. "Йокерит" идет четвертым, в активе команды 65 очков в 48 встречах.

В следующем матче СКА 21 января сыграет на выезде с ЦСКА, "Йокерит" в тот же день примет "Барыс" из Нур-Султана. 18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

Минское "Динамо" в другой встрече игрового дня потерпело третье поражение кряду, проиграв на выезде подольскому "Витязю" (1:5), челябинский "Трактор" по буллитам обыграл в гостях нижнекамский "Нефтехимик" (4:3), отыгравшись по ходу последнего периода со счета 0:3.