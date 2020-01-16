Сотников: марафон "Дакара" получился не таким страшным, как казалось перед стартом

ТАСС, 16 января. Пилот российской команды "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников заявил, что марафонские этапы ралли-рейда "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии, оказались не такими страшными, какими он их представлял изначально. Комментарий Сотникова предоставила ТАСС пресс-служба команды.

В четверг Сотников занял второе место на предпоследнем этапе в зачете грузовиков.

"Марафонские этапы сложились хорошо, оба дня были удачными, работы на бивуаке в Шубайтах практически не было - осмотрели машины, провели обслуживание, наши соперники работали до утра. Сегодня весь день я ехал с Антоном [Шибаловым - пилот команды "Камаз-мастер"], а Эдик [Николаев - пилот "Камаз-мастер"] с Андреем [Каргиновым - пилот "Камаз-мастер"]. Уверен, все остались довольны прошедшим этапом, марафон оказался не таким страшным, как казалось до его старта, когда уже едешь, то все находится под контролем. Возможно, отмененная часть первого дня пошла на пользу", - сказал Сотников.

В зачете грузовиков Сотников занимает четвертое место, уступая лидеру 2 часа 49 минут 37 секунд. Заключительный этап ралли-марафона "Дакар" состоится 17 января.