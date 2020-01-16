Белорусские гандболисты уступили немцам в матче чемпионата Европы

ТАСС, 17 января. Мужская сборная Белоруссии по гандболу проиграла команде Германии со счетом 23:31 в матче основного группового этапа чемпионата Европы. Встречи группы I проходят в Вене.

В других встречах группы испанцы оказались сильнее чехов (31:25), хорваты - австрийцев (27:23). В матчах следующего тура белорусы сыграют с чехами, хорваты - с немцами, испанцы - с австрийцами. Все игры пройдут в субботу.

Испанцы и хорваты набрали по 4 очка в группе I, в активе австрийцев и немцев по два очка, у белорусов и чехов нет набранных баллов.

Сборная Белоруссии является одной из 12 команд, сумевших пробиться в основной групповой этап из предварительного (белорусы заняли второе место в группе, обыграв сербов и черногорцев и уступив хорватам). На данной стадии команды разделены на две группы, по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал турнира, команды, занявшие третьи места, встретятся в матче за пятое место. Сборная России завершила выступление на предварительной групповой стадии турнира и пропустит Олимпийские игры.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Из участников группы I путевку в квалификационный турнир уже завоевали сборные Испании, Хорватии и Германии, которые продолжают претендовать на прямую путевку. В группе II выступают команды Норвегии, Швеции, Венгрии, Словении, Исландии и Португалии, путевку в квалификационный турнир уже завоевали норвежцы и шведы.