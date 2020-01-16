{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧЕ-2020 по гандболу

Белорусские гандболисты уступили немцам в матче чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 23:31

ТАСС, 17 января. Мужская сборная Белоруссии по гандболу проиграла команде Германии со счетом 23:31 в матче основного группового этапа чемпионата Европы. Встречи группы I проходят в Вене.

В других встречах группы испанцы оказались сильнее чехов (31:25), хорваты - австрийцев (27:23). В матчах следующего тура белорусы сыграют с чехами, хорваты - с немцами, испанцы - с австрийцами. Все игры пройдут в субботу.

Испанцы и хорваты набрали по 4 очка в группе I, в активе австрийцев и немцев по два очка, у белорусов и чехов нет набранных баллов.

Сборная Белоруссии является одной из 12 команд, сумевших пробиться в основной групповой этап из предварительного (белорусы заняли второе место в группе, обыграв сербов и черногорцев и уступив хорватам). На данной стадии команды разделены на две группы, по две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал турнира, команды, занявшие третьи места, встретятся в матче за пятое место. Сборная России завершила выступление на предварительной групповой стадии турнира и пропустит Олимпийские игры.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Из участников группы I путевку в квалификационный турнир уже завоевали сборные Испании, Хорватии и Германии, которые продолжают претендовать на прямую путевку. В группе II выступают команды Норвегии, Швеции, Венгрии, Словении, Исландии и Португалии, путевку в квалификационный турнир уже завоевали норвежцы и шведы.

Теги
ЧЕ-2020 по гандболу
Реклама на ТАСС
Ралли Дакар
Голландский мотогонщик Стравер находится в критическом состоянии после падения на "Дакаре"
Спортсмен врезался в дюну на скорости около 50 км/ч и сломал один из шейных позвонков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС