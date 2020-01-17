Токкет возглавит команду Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд НХЛ вместо Галлана

ТАСС, 17 января. Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет станет наставником команды Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вместо Жерара Галлана. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее Галлан был уволен с поста главного тренера "Вегаса". Во время определения наставников команд "Вегас" лидировал в Тихоокеанском дивизионе. Сейчас же на первой строчке располагается "Аризона".

Командой Центрального дивизиона будет руководить Крэйг Беруби ("Сент-Луис"), Атлантический дивизион возглавит Брюс Кэссиди ("Бостон"), а Столичный дивизион - Тодд Рирден ("Вашингтон"). На Матче звезд НХЛ не выступит ни один хоккеист "Аризоны", так как голкипер Дарси Кемпер получил травму. Токкет четырежды участвовал в Матче звезд в качестве игрока (1989, 1990, 1991, 1993). Также он станет вторым тренером в истории команды, который отправится на звездный уик-энд (первым был Джим Шонфельд в 1999 году - прим. ТАСС).

Звездный уик-энд впервые с 1988 года состоится в Сент-Луисе. Он пройдет с 25 по 26 января на арене Enterprise Center.