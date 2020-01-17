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НХЛ

Токкет возглавит команду Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд НХЛ вместо Галлана

В среду тренер "Вегаса" был отправлен в отставку
Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 17 января. Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет станет наставником команды Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вместо Жерара Галлана. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее Галлан был уволен с поста главного тренера "Вегаса". Во время определения наставников команд "Вегас" лидировал в Тихоокеанском дивизионе. Сейчас же на первой строчке располагается "Аризона".

Командой Центрального дивизиона будет руководить Крэйг Беруби ("Сент-Луис"), Атлантический дивизион возглавит Брюс Кэссиди ("Бостон"), а Столичный дивизион - Тодд Рирден ("Вашингтон"). На Матче звезд НХЛ не выступит ни один хоккеист "Аризоны", так как голкипер Дарси Кемпер получил травму. Токкет четырежды участвовал в Матче звезд в качестве игрока (1989, 1990, 1991, 1993). Также он станет вторым тренером в истории команды, который отправится на звездный уик-энд (первым был Джим Шонфельд в 1999 году - прим. ТАСС).

Звездный уик-энд впервые с 1988 года состоится в Сент-Луисе. Он пройдет с 25 по 26 января на арене Enterprise Center.

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