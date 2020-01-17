Донской вышел в финал квалификации Australian Open

ТАСС, 17 января. Российский теннисист Евгений Донской обыграл хорвата Виктора Галовича в полуфинальном матче квалификации Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

29-летний россиянин победил со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Соперники впервые встречались друг с другом на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

За право сыграть в основной сетке турнира Донской поборется с египтянином Мохамедом Сафватом. Встреча пройдет в ночь на 18 января. Лучшим результатом россиянина на Australian Open является выход в третий круг в 2013 году. Сафват ни разу не преодолевал квалификацию.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.