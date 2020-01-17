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НХЛ

"Монреаль" одержал победу над "Филадельфией" в матче НХЛ. Ковальчук забросил две шайбы

Встреча завершилась со счетом 4:1
Илья Ковальчук AP Photo/Craig Lassig
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Craig Lassig

ТАСС, 17 января. "Монреаль" на выезде победил "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Томаш Татар (20-я минута), российский нападающий Илья Ковальчук (23, 52) и Арттури Лехконен (23). У проигравших отличился Джоэл Фараби (19).

36-летний россиянин 3 января подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона. В активе Ковальчука 16 (6 шайб + 10 передач) очков в текущем регулярном чемпионате.

Предыдущим клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре 2019 года руководство команды выставило Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Ранее в НХЛ он также играл за "Атланту" и "Нью-Джерси". Девять раз форвард забрасывал более 30 шайб в регулярном чемпионате, а в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером.

"Монреаль" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками в 49 матчах. "Филадельфия", набрав 56 баллов в 48 встречах, находится на девятой строчке.

В другом матче игрового дня "Флорида" дома победила "Лос-Анджелес" со счетом 4:3. Нападающий хозяев Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. В активе россиянина 37 (20+17) очков в регулярном чемпионате.

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