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Ралли Дакар

Американец Рикки Брабек впервые стал победителем ралли-рейда "Дакар" в зачете мотоциклов

Рикки Брабек EPA-EFE/ANDRE PAIN
Описание
Рикки Брабек
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

ТАСС, 17 января. Американец Рикки Брабек на "Хонде" стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете мотоциклов. Соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии.

Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в столице страны Эр-Рияде, составила 167 км. Чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо на "Хонде" выиграл последний этап с результатом 1 час 28 минут 15 секунд, второе время показал Брабек (отставание 53 секунды), третьим стал австралиец Тоби Прайс на КТМ (+2.25).

Общее время Брабека по итогам 12 этапов составило 40 часов 2 минуты 36 секунд. Второе место занял чилиец Пабло Кинтанилья на "Хускварне" (+16.26), третий результат показал триумфатор прошлогоднего марафона Прайс (+24.06). Впервые с 2000 года победа в общем зачете досталась не представителю КТМ.

28-летний Брабек впервые в карьере выиграл "Дакар" в зачете мотоциклов. Американец в пятый раз принимал участие в "Дакаре", во второй раз сумев пройти полную дистанцию. На первом "Дакаре" в 2016 году он стал девятым.

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