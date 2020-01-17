Кузбасс подаст заявку на проведение чемпионата Европы по дзюдо 2024 года

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС/. Кузбасс намерен подать заявку на проведение чемпионата Европы по дзюдо 2024 года. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивелев по итогам встречи с исполнительным директором Федерации дзюдо России Валентином Хабировым.

"Кузбасс поборется за право проведения чемпионата Европы по дзюдо 2024 года. Об этом сегодня договорились с исполнительным директором Федерации дзюдо России Валентином Хабировым. Он приехал в Кемерово с рабочим визитом и уже побывал на наших спортивных объектах", - написал Цивилев.

Как сообщается на официальном сайте администрации правительства Кузбасса, Цивилев уже поручил подготовить документы региона для составления заявки на проведение чемпионата Европы, которую необходимо предоставить в Европейский союз дзюдо.

Планируется, что основной площадкой соревнований станет многофункциональный спортивный комплекс "Кузбасс-Арена", строительство которого должно начаться уже в январе 2020 года и завершиться к июлю 2021 года. Ранее ТАСС сообщал, что на возведение спорткомплекса в Кемерове планируется направить 7,5 млрд рублей. "Кузбасс-Арена" сможет вместить 6 тыс. зрителей и будет предназначена для проведения матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу, соревнований по единоборствам, а также концертов. Кроме того, в здании будет создан медико-восстановительный центр для спортсменов с бассейном.

Кузбасс имеет опыт проведения соревнований и спортивных сборов по дзюдо федерального уровня. Региональный центр дзюдо в Кемерове в 2012 году принимал чемпионат России, в 2017 году в Кузбассе прошло первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок. Летом 2020 года в Кемерове на базе Регионального центра дзюдо пройдет тренировочный сбор для спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм в Токио. В декабре 2020 года в Кемерове пройдет Кубок России по дзюдо.