Российский биатлонист Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Словакии

ТАСС, 17 января. Российский биатлонист Семен Сучилов занял первое место в спринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Словакии.

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 56 секунд, допустив на двух огневых рубежах один промах. Второе место занял норвежец Сиверт Гутторм Баккен (отставание 10,3 секунды; 1 промах), третьим стал его соотечественник Эндре Стрёмсхейм (+12,7; 1).

Россиянин Алексей Слепов показал четвертое время (+29,0; 0), Кирилл Стрельцов - седьмое (+37,7; 0), Василий Томшин - 11-е (+56,8; 1), Вадим Филимонов - 30-е (+2.03,8; 2).

Позднее в пятницу состоится женская спринтерская гонка. Этап Кубка IBU в Словакии завершится в субботу.