Рига претендует на проведение Матча звезд КХЛ 2021 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Рига подала заявку на проведение Недели звезд хоккея в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор рижского "Динамо", член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Юрис Савицкис.

В нынешнем году 19 января на "ВТБ-Арене" в Москве пройдет 12-й Матч звезд КХЛ. Рига принимала Матч звезд в 2012 году, победу одержала сборная Восточной конференции.

"Мы подали заявку и участвуем в тендере, чтобы Рига провела в 2021 году такое мероприятие. Сегодня будет известно, кто победит. Надеюсь, что это будет Рига", - отметил Савицкис.