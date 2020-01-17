Карякин заявил, что слаженность команды помогла ему занять второе место на "Дакаре"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что слаженная работа всей команды Snag Racing позволила его экипажу занять второе место в зачете багги на ралли-марафоне "Дакар". Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу по телефону.

Победу в зачете багги одержал американец Кейси Карри (Can-Am), который преодолел 12 спецучастков за 53 часа 25 минут 52 секунды. Карякин стал вторым. уступив победителю 39 минут 12 секунд. Еще один экипаж Snag Racing - под управлением россиянина Алексея Шмотьева - занял 28-е место (+31:48.50).

"Ехали сегодня хорошим темпом (на заключительном этапе Карякин показал четвертый результат - прим. ТАСС), сохранили с запасом нашу позицию, этим я доволен. Да, не первое место, но нужно понимать, что борьба в этом классе была одной из самых серьезных. Нам противостояли две заводские команды, у которых выше бюджет и количество персонала, но это не дало им возможности обогнать нас и показать лучший результат", - отметил Карякин.

"Это говорит о слаженности и эффективности нашей команды, этим я горжусь. Спасибо команде, семье, всем, кто нас поддерживал. Для нас это безумно важно. И эта поддержка окупается - второе место, я доволен", - добавил собеседник ТАСС.

На протяжение всего ралли-марафона Карякин очень осторожно говорил о перспективах попадания на подиум и не раз подчеркивал, что главное для команды - пройти очередной этап в собственном темпе. Для 28-летнего Карякина этот марафон стал вторым в зачете багги и седьмым - в карьере, в прошлогодней гонке его экипаж занял десятое место. До этого россиянин пять лет выходил на старт "Дакара" в классе квадроциклов, где в 2017 году стал победителем гонки.

"Уже на второй день марафона я понимал, у кого какой запас, сколько нам нельзя проигрывать, сколько мы можем выиграть. Было принято решение, что ускоряться нам не нужно, нужно ехать безопасно. Поэтому мы выбрали такую стратегию, что немного проигрывали, но при этом ехали с запасом по безопасности", - заключил Карякин.