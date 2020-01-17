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ЧЕ-2020 по водному поло
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Российские ватерполистки досрочно вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Россиянки в четырех турах одержали три победы и потерпели одно поражение
Ватерполистка сборной России Анна Тимофеева EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Ватерполистка сборной России Анна Тимофеева
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Хорватии в матче четвертого тура группового раунда чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 34:1 в пользу российской команды. В следующем матче группового раунда россиянки 19 января сыграют со сборной Греции.

После четырех матчей россиянки занимают третью позицию в группе А, имея девять очков (три победы, одно поражение). Столько же очков набрали лидеры группы сборные Венгрии и Греции (по три победы), но они провели на одну игру меньше. Позднее в пятницу эти команды сыграют между собой. Команда Хорватии после четырех матчей находится на четвертом месте, набрав три очка, замыкают таблицу сборные Сербии и Словакии, не набравшие очков после трех матчей.

В группе B сборная Испании обыграла команду Германии (19:4), а ватерполистки из Нидерландов оказались сильнее француженок (18:1). Позднее в пятницу в этой группе сборная Италии сыграет с командой Израиля. Сборные Нидерландов и Испании лидируют в группе B, набрав 12 очков после четырех матчей.

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
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