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Кубок мира по биатлону

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сборная России показала худший результат в сезоне - 11-е место
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 17 января. Женская сборная Норвегии стала победителем эстафетной гонки 4 по 6 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.

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Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 46,4 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах 9 дополнительных патронов. Вторыми стали француженки (+10,7; 0+8). Третьими финишировали биатлонистки из Швейцарии (+20,7; 0+4).

Сборная России заняла 11-е место (+2.33,8; 0+6). В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт. Российская команда показала худший результат в текущем сезоне, ранее самым неудачным стартом была эстафетная гонка на этапе в немецком Оберхофе, где женская сборная России заняла седьмое место.

Норвежские биатлонистки выиграли пять эстафетных гонок подряд - четыре старта в текущем сезоне, еще одну победу в эстафете норвежки одержали в сезоне-2018/19. В предыдущий раз подобное удалось команде Германии, которая с декабря 2016 года по декабрь 2017-го одержала шесть побед в эстафетах подряд.

В зачете женских эстафет сборная России опустилась с четвертой на пятую позицию, в активе команды 160 очков в четырех гонках. Первыми идут норвежки (240), вторыми - швейцарки (190), третьими - француженки (176). В зачете Кубка наций россиянки также опустились на одну строчку - с четвертой на пятую (3615), первую позицию занимают норвежки (4475), второе место у сборной Швеции (3939), третье - у команды Франции (3862). Место в первой пятерке Кубка наций по итогам сезона позволит в следующем розыгрыше Кубка мира выставлять на гонку максимальное количество участниц - шесть, в настоящее время в гонке Кубка мира могут участвовать пять российских биатлонисток.

Этап Кубка мира в Рупольдинге продолжится мужской эстафетной гонкой в субботу. В воскресенье пройдут мужская и женская гонки преследования. 

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Кубок мира по биатлону
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