Карякин: работы в зачете багги на "Дакаре" в разы больше, чем в классе квадроциклов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Участие в зачете багги на ралли-марафоне "Дакар" требует от пилота и команды в десятки раз больше работы, чем в зачете квадроциклов. Об этом ТАСС в пятницу по телефону рассказал российский гонщик Сергей Карякин.

Победу в зачете багги на "Дакаре" одержал американец Кейси Карри (Can-Am), который преодолел 12 спецучастков за 53 часа 25 минут 52 секунды. Карякин стал вторым, уступив победителю 39 минут 12 секунд. Для 28-летнего Карякина этот марафон стал вторым в зачете багги и седьмым - в карьере, в прошлогодней гонке его экипаж занял десятое место. До этого россиянин пять лет выходил на старт "Дакара" в классе квадроциклов, где в 2017 году стал победителем гонки.

"Квадроциклы и багги - это две совсем разные вещи, в зачете квадроциклов это было как детская игра, можно так сравнить. В зачете багги нужно понимать, что нам противостоят команды с бюджетом в несколько миллионов евро, у них есть поддержка инженеров с завода, а тот багги, что есть у нас, мы построили сами. Это огромнейшая работа, которая в десятки раз больше той, которую мы делали, когда участвовали в зачете квадроциклов. Сейчас наша команда - 15 человек, и это все равно одна из самых маленьких команд в нашем классе. То, что мы делаем нашими силами и средствами, - это очень круто, это как выход на новый уровень после квадроциклов" - сказал Карякин.

"На этом "Дакаре" было много разных ситуаций - досадные поломки машины, потом мы немного заблудились, были ошибки пилотирования. Попадали в большие ямы, ударялись и боялись, что машина сломается. Испытали бурю эмоций, но в таких ситуациях важно держать себя в руках. Этому мы научились и выполнили свою задачу с достоинством", - добавил собеседник агентства.