Дубов обыграл Артемьева в шестом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 17 января. Российский гроссмейстер Даниил Дубов белыми фигурами победил соотечественника Владислава Артемьева в шестом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Россиянин Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с американцем Джеффри Сюном, в другой партии Аниш Гири из Нидерландов белыми обыграл представителя Белоруссии Владислава Ковалева. Партии Уэсли Со (США) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Йорден ван Форест (Нидерланды) - Вишванатан Ананд (Индия), Юй Янъи (Китай) - Алиреза Фируджа (Иран), Магнус Карлсен (Норвегия) - Фабиано Каруана (США) завершились ничейным результатом.

После шести туров турнирную таблицу возглавляют Со и Фируджа (по 4 очка), далее идут Каруана, ван Форест, Дубов (по 3,5), Артемьев, Карлсен, Дуда, Ананд, Гири, Сюн (по 3), Витюгов (2,5), Юй Янъи(2), замыкают турнирную таблицу Ковалев (1).

В следующем туре 18 января Дубов сыграет с Каруаной, Артемьев - с Со, а Витюгов - с ван Форестом.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.