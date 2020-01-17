Португальские гандболисты обыграли сборную Швеции в матче чемпионата Европы

ТАСС, 18 января. Мужская сборная Португалии по гандболу выиграла у команды Швеции со счетом 35:25 в матче основного группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в шведском Мальмё.

В других встречах группы II словенские гандболисты обыграли исландцев (30:27), а норвежцы оказались сильнее венгров (36:29). В матче следующего тура 19 января португальцы сыграют с исландцами, словенцы с венграми, норвежцы с шведами.

Сборные Норвегии и Словении расположились на первых двух позициях в группе II, имея на своем счету по 4 очка. Команды Португалии и Венгрии набрали по 2 очка, сборные Швеции и Исландии замыкают группу без очков.

В группе I лидируют сборные Испании и Хорватии, набравшие по 4 очка, команды Германии и Австрии имеют на своем счету по 2 очка, сборные Чехии и Белоруссии замыкают группу без очков.

На данной стадии 12 команд, пробившихся из предварительного раунда, разделены на две группы. По две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал турнира, команды, занявшие третьи места, встретятся в матче за пятое место. Сборная России завершила выступление на предварительной групповой стадии турнира и пропустит Олимпийские игры.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции. Из участников группы I путевку в квалификационный турнир уже завоевали сборные Испании, Хорватии и Германии, которые продолжают претендовать на прямую путевку. В группе II путевку в квалификационный турнир уже завоевали норвежцы и шведы