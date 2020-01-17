В СМИ назвали возможного заказчика покушения на футболиста Ковачевича

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бывший футболист греческого "Олимпиакоса" Дарко Ковачевич мог быть обстрелян по заказу бывшего футболиста испанского "Реала" испанца Рауля Браво. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Инцидент произошел 7 января. Неизвестный выстрелил в 46-летнего Ковачевича из огнестрельного оружия, сербский футболист получил ранения и был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. По информации источника, греческая полиция рассматривает в качестве заказчика покушения Браво, однако пока доказательства вины испанца не представлены. По версии следствия, Ковачевич мог знать детали организации договорных матчей в Испании при участии Браво, спортсмены выступали вместе за "Олимпиакос" с 2007 по 2009 год.

В июне 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали Браво. Его обвинили в организации договорных матчей в чемпионате Испании с участием семи футболистов "Вальядолида".

Ковачевич играл с 1994 по 2004 год за сборные Югославии и Сербии и Черногории. Участвовал в чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года. Девять сезонов отыграл в испанском "Реал Сосьедаде", также выступал за итальянские "Ювентус" и "Лацио", английский "Шеффилд Уэнсдей". В составе "Олимпиакоса" он стал обладателем Суперкубка Греции (2007) и чемпионом страны (2009).