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НХЛ

Два очка Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1
Евгений Малкин AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 18 января. "Питтсбург" обыграл "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (44) и Сидни Кросби (62 ОТ). Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин выступил ассистентом в обоих голах. У проигравших отличился Филип Задина (24). Лучшим игроком матча стал голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей (28 сейвов), второй звездой был признан вратарь "Детройта" Джимми Ховард (35 сейвов), третьей - Раст (1 гол + 1 передача).

Малкин провел 35-й матч в текущем сезоне. В активе 33-летнего россиянина теперь 47 (15+34) баллов за результативность.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 48 матчах. "Детройт" идет на последнем месте, имея в активе 28 очков после 48 встреч. В следующем матче "Питтсбург" дома примет "Бостон", а "Детройт" - "Флориду". Обе встречи пройдут 19 января.

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