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НХЛ

Кучеров и Сергачев помогли "Тампе" разгромить "Виннипег" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:1
Никита Кучеров (справа) AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров (справа)
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 18 января. "Тампа-Бэй" на выезде одержала победу над "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:1.

В составе победителей отличились Энтони Сирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), российский нападающий Никита Кучеров (13, 28), Картер Верхэге (32) и Алекс Киллорн (51). Защитник Михаил Сергачев выступили ассистентом в эпизоде с голом Киллорна. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков по воротам.

На счету Кучерова 54 (22 шайбы + 32 передачи) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 25 (7+18) баллов за результативность.

У проигравших единственную шайбу забросил Джек Рословик (32). Российский защитник Дмитрий Куликов провел на площадке 19 минут 51 секунду, записав себе в актив три броска, два силовых приема и один заблокированный бросок. Лучшим игроком матча стал Сирелли (3+0), второй звездой был признан Кучеров (2+0), третьей - Василевский (30 сейвов).

"Тампа" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 48 матчах. "Виннипег" идет девятым на Западе, имея в активе 54 балла после 48 встреч.

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