Россиянка Калинская пробилась в основную сетку Australian Open

ТАСС, 18 января. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над китаянкой Ван Синьюй в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и пробилась в основную сетку первого в сезоне турнира Большого шлема. Общий призовой фонд соревнования составит $49,1 млн.

Встреча продолжалась ровно два часа. 21-летняя россиянка победила со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Ранее соперницы не встречались друг с другом на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь в первом раунде россиянка сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.

Калинская третий раз подряд пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Ранее она дважды не смогла преодолеть первый раунд (2018, 2019).

В основной турнир не пробились Наталья Вихлянцева и Варвара Грачева. Вихлянцева со счетом 3:6, 3:6 в финале квалификации уступила словенке Кае Юван, а Грачева проиграла шведской теннисистке Юханне Ларссон (5:7, 3:6).

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.