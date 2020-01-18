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ММА

СМИ: Макгрегор заработает $3 млн за бой против Серроне на турнире UFC

Поединок пройдет 18 января в Лас-Вегасе

ТАСС, 18 января. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заработает $3 млн за бой против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

Турнир, на котором состоится поединок между Макгрегором и Серроне, пройдет 18 января. Серроне гарантированно получит за бой $200 тыс., а в случае победы над Макгрегором заработает еще столько же.

Для Макгрегора предстоящий бой станет первым после проигранного поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Всего 31-летний ирландец провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Серроне принял участие в 50 поединках, выиграл в 36 боях (10 нокаутом), уступил 13 раз, еще один бой был признан несостоявшимся. В последнем бою 14 сентября 36-летний американец уступил техническим нокаутом своему соотечественнику Джастину Гэтжи.

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