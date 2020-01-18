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Australian Open

Теннисист Медведев заявил, что будет доволен выходом в 1/4 финала Australian Open

Россиянин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо в первом круге турнира, матч пройдет в ночь на вторник
Даниил Медведев EPA-EFE/MARK EVANS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/MARK EVANS

ТАСС, 18 января. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что был бы рад выходу в четвертьфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии. Комментарий спортсмена приводит австралийское издание The Age.

В первом круге турнира четвертый сеяный Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, встреча запланирована в ночь на вторник.

"Хороший результат на Открытом чемпионате Австралии - это победа, но если вы спросите меня, чему я буду рад, это всегда будет зависеть от того, с кем ты играешь, кому проиграл, - сказал Медведев. - Я сказал бы, что был бы доволен выходом в четвертьфинал, но я всегда говорю, что главная цель для меня - это шаг за шагом идти к победе. Если я выйду в четвертьфинал, я не скажу себе: "Хорошо, я достиг своей цели, достаточно". В любом турнире, в котором я играю, я хочу выиграть".

Медведев является победителем семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Медведев располагается на четвертой строчке в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $49,1 млн.

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