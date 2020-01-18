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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Павел Репилов завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в санном спорте

Победителем стал латвиец Гинтс Берзинс

ЛОЗАННА /Швейцария/, 18 января. /ТАСС/. Российский саночник Павел Репилов занял второе место на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Победителем стал латвиец Гинтс Берзинс, по итогам двух попыток показавший результат 1 минуту 48,045 секунды. Репилов проиграл ему 0,184 секунды. Третьим стал представитель Германии Тимон Гранганьоло (+0,791). Россиянин Сергей Бондарев занял 10-е место (+1,882).

Павел Репилов - младший брат призера чемпионатов мира и Европы, двукратного победителя спринтерского зачета Кубка мира по санному спорту Романа Репилова.

На данный момент российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете юношеских Игр, завоевав 20 наград - пять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия59620
2Швейцария55313
3Япония4217
4Швеция3025
5Франция2349

 

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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