Павел Репилов завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в санном спорте

ЛОЗАННА /Швейцария/, 18 января. /ТАСС/. Российский саночник Павел Репилов занял второе место на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Победителем стал латвиец Гинтс Берзинс, по итогам двух попыток показавший результат 1 минуту 48,045 секунды. Репилов проиграл ему 0,184 секунды. Третьим стал представитель Германии Тимон Гранганьоло (+0,791). Россиянин Сергей Бондарев занял 10-е место (+1,882).

Павел Репилов - младший брат призера чемпионатов мира и Европы, двукратного победителя спринтерского зачета Кубка мира по санному спорту Романа Репилова.

На данный момент российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете юношеских Игр, завоевав 20 наград - пять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.