Павел Репилов завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в санном спорте

ЛОЗАННА /Швейцария/, 18 января. /ТАСС/. Российский саночник Павел Репилов занял второе место на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.
Победителем стал латвиец Гинтс Берзинс, по итогам двух попыток показавший результат 1 минуту 48,045 секунды. Репилов проиграл ему 0,184 секунды. Третьим стал представитель Германии Тимон Гранганьоло (+0,791). Россиянин Сергей Бондарев занял 10-е место (+1,882).
Павел Репилов - младший брат призера чемпионатов мира и Европы, двукратного победителя спринтерского зачета Кубка мира по санному спорту Романа Репилова.
На данный момент российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете юношеских Игр, завоевав 20 наград - пять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|5
|9
|6
|20
|2
|Швейцария
|5
|5
|3
|13
|3
|Япония
|4
|2
|1
|7
|4
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|5
|Франция
|2
|3
|4
|9