Российские ватерполисты проиграли румынам в матче чемпионата Европы

ТАСС, 18 января. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Румынии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 11:10 в пользу сборной Румынии. Другая встреча группы В между сборными Нидерландов и Сербии пройдет позднее в субботу. В случае победы команды Нидерландов или ничьей россияне займут четвертое место в группе и не смогут сыграть в плей-офф турнира. Если сборная Сербии станет победителем встречи, то она займет первое место в группе, остальные участники плей-офф будут определены по разнице мячей в очных встречах.

В турнирной таблице группы В лидируют сербы (6 очков, два матча), команды России, Румынии и Нидерландов имеют в активе по 3 очка (голландцы провели на матч меньше).

В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. В четвертьфинал выйдут победители каждой из групп, сборные, занявшие вторые и третьи места в своих квартетах, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.