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Футбол в России

Футболист Шарлия объявил об уходе из ЦСКА

23-летний защитник перешел в ЦСКА летом прошлого года на правах аренды

ТАСС, 18 января. Хорватский защитник российского футбольного клуба ЦСКА Звонимир Шарлия заявил, что покидает клуб. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи", - написал хорват.

23-летний Шарлия перешел в ЦСКА летом прошлого года на правах аренды, которая была рассчитана на один год. Права на футболиста принадлежат хорватскому клубу "Славен Белупо". Всего защитник провел 14 встреч за столичный клуб.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 34 очка в 19 матчах.

Теги
Российский футбол
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