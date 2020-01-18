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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордист Уайлд стал третьим в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира

Победу одержал итальянец Эдвин Коратти
Вик Уайлд EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Вик Уайлд
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 18 января. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который прошел в словенском городе Рогла.

В малом финале Уайлд одержал победу над россиянином Дмитрием Логиновым. В большом финале итальянец Эдвин Коратти опередил соотечественника Роланда Фишналлера.

В соревнованиях у женщин россиянка Наталья Соболева также заняла третье место, оказавшись сильнее в малом финале австрийки Даниэлы Ульбинг. Золотую медаль этапа Кубка мира в Рогле завоевала представительница Чехии Эстер Ледецка, серебро у немки Рамоны Хофмайстер.

Уайлду 33 года, в составе сборной России он стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России Уайлд выступает с 2012 года, до этого спортсмен представлял США.

Следующий этап в параллельном гигантском слаломе пройдет 25 января в итальянском городе Пьянкавальо.

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